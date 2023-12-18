Beyaz bayrak kaldıranı da vurduk

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İsrail’de infial yaratan üç rehinenin ölümünün ardından ilk kez konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için müzakerelere başlandığını söyledi. “Hem rehinelerin dönüşü hem de düşmanı yenmek için savaşın süreceğini” vurgulayan Netanyahu, Katar’ın aracılık ettiği yeni rehine takası görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Daha önceki müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar, müzakerelerin sürdüğünü doğruladı. Hamas’tan ise “İsrail’in saldırıları tamamen durana kadar rehine takası yapılmayacağı” açıklaması geldi. İsrail medyası, söz konusu müzakereler kapsamında cuma günü Avrupa’da Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman El Tani’yle bir araya gelen İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Başkanı David Barnea’nın “İsrail anlaşmaya hazır” mesajını ilettiğini yazdı.

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SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

Öte yandan İsrailli rehinelerin kazara öldürülmesine ilişkin açıklamada bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “Yaşananlardan biz sorumluyuz” dedi. “Rehinelerin kendi başlarına hareket edebilecekleri senaryosuna karşı hazırlıklı olmadıklarını” itiraf eden Halevi, “Kaçırılan 3 kişi, kendilerini anlayabilmemiz için her şeyi yaptılar. Buna rağmen beyaz bayrak kaldıranlara ateş edilmemesi yönündeki talimatlara uyulmadan üzerilerine ateş açıldı” şeklinde konuştu.