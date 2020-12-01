Beşşar Esad'ın cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı
Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esad'ın kuzeni Süleyman Esad, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.
Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esad'ın kuzeni Süleyman Esad, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esad'ın amcasının oğlu Süleyman Esad'ın, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.
Haberlerde, Süleyman Esad'ın hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.
Süleyman Esad, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.
Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esad'ısan idam cezasına çarptırılmasını istemişti.
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