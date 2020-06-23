‘Berlin’in kararı tam bir düş kırıklığı’

Çavuşoğlu Almanya’nın Türkiye konusundaki seyahat uyarısı ve riskli bölge kararını tam bir haksızlık ve düş kırıklığı olarak eleştirdi. Çavuşoğlu, bu kararın sadece Türkiye’yi değil, Alman vatandaşlarını ve Alman şirketlerini de cezalandırmak anlamına geldiğini belirterek şöyle dedi: “Bu bizi çok büyük düş kırıklığına uğrattı. Sabrımızı yitirmedik. Berlin’in seyahat uyarısı objektif kriterlere dayanmıyor. Alman turistlerin sağlığı bizim kendi vatandaşlarımızın sağlığından daha az önemli değil. Biz, havaalanlarında, otel transferlerinde, restoranlarda ve tüm başka yerlerde turistlerin güvenliğine yönelik çok geniş tedbirler aldık. Turistik tesislerin sertifika alması gerekiyor. Sertifika düzenleme ve kontrolleri TÜV-Süd’le beraber bir Alman şirketine daha verdik.”

LİBYA’DA SİYASİ ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya politikasıyla ilgili soruyu ise şöyle cevaplandırdı: “Biz Libya’da darbecilerin değil, meşru hükümetin tarafındayız. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti muharebede zaferler elde etti, ama darbeci Hafter saldırılarına devam ediyor. Türkiye güçler arasında bir denge sağladı. Hükümet Hafter’den kurtarılan bölgelerde vatandaşlarının su, elektrik, hizmet gibi ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda. Bütün bunlar para. Ama Hafter, Libya hükümetinin petrol satabilmesini engelliyor. Türkiye siyasi çözüm istiyor, barış istiyor.”

HAFTER OLMAYACAK

Çavuşoğlu, ‘Çözümde Hafter’e yer olacak mı’ sorusuna, “Hayır, Hafter şansını kaybetti. Sayın (Almanya Başbakanı) Merkel’in de Hafter’in Berlin’deki tavrından ne kadar düş kırıklığına uğradığına bizzat şahit oldum. Başbakanlığa bile gelme ihtiyacı göstermedi. Hafter bizim Moskova’da ateşkes için çabamızı da bir fırsat olarak kullanmadı. Saldırmayı tercih etti ve ülkenin başına geçmek istediğini açıkladı. Şimdi sıkışınca ateşkese ilgi duydu” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, ‘Rusya da konuya böyle mi bakıyor’ sorusu üzerine ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin’e Hafter’in bir darbeci olduğu ve onun arkasında durmaması yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi ve “Libya’nın bütünlüğü için birlikte çaba göstermeliyiz. Burada ABD de etkili olabilir. AB ve Afrika Birliği’nin rolü de önemli” dedi.