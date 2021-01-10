Belçika'da koronavirüs salgını 20 bin 38 can aldı

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana virüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısı 662 bin 694 oldu. Bu kişilerin 20 bin 38'i hayatını kaybetti.



11 milyon nüfuslu ülkedeki ikinci dalgadan sonra ekimden beri süren salgın tedbirleriyle azalan vaka sayılarında son günlerde artış görülüyor.



Noel tatilinin bitimi ve okulların hafta başında açılmasının etkisiyle vakaların artışa geçtiği ülkede günlük ortalama yeni vaka sayısı 1776'ya çıktı. Bu sayı kasım başında 15 binin üzerine çıkmış, tedbirlerle 1500'e kadar gerilemişti.



Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise 1928 olarak açıklandı. Bu kişilerin 379'u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.