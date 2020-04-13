Belçika’da kısıtlama sırasında olaylar çıktı

Adının Adil (19) olduğu belirtilen genç, polisten kaçarken karşı yönden gelen başka bir polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bunun üzerine kentte olaylar çıktı. Toplanma yasağına rağmen sosyal medyada organize olarak bir araya gelen çok sayıda genç, polis araçlarına saldırdı. Olaylar sırasında bir polisin silahı çalınırken Adil’in ailesinin eylemlerin durdurulmasına yönelik çağrılarına rağmen ortam sakinleşmedi. Protestolar nedeniyle 57 kişi gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.