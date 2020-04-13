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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Belçika’da kısıtlama sırasında olaylar çıktı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Belçika’da kısıtlama sırasında olaylar çıktı
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Belçika’nın başkenti Brüksel’in Anderlecht semtinde koronavirüs bağlamında uygulanan kısıtlamaların kontrolü sırasında polisin “Dur” ihtarına uymayan bir genç, yaşanan kovalamacada hayatını kaybetti.

Adının Adil (19) olduğu belirtilen genç, polisten kaçarken karşı yönden gelen başka bir polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bunun üzerine kentte olaylar çıktı. Toplanma yasağına rağmen sosyal medyada organize olarak bir araya gelen çok sayıda genç, polis araçlarına saldırdı. Olaylar sırasında bir polisin silahı çalınırken Adil’in ailesinin eylemlerin durdurulmasına yönelik çağrılarına rağmen ortam sakinleşmedi. Protestolar nedeniyle 57 kişi gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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