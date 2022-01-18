Belçika’da aranan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hollanda’da bulundu

Belçika’da geçtiğimiz hafta kayıp olan 4 yaşındaki Dean Verberckmoes’un cansız bedeni Hollanda’nın Zeeland bölgesindeki Neeltje Jans Adası’nda bulundu. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 34 yaşındaki bakıcısı Dave De Kock’un ise cesedin bulunduğu bölgenin yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Meerkerk kasabasında yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
Küçük çocuğun ailesi bakıcının Dean’i eve bırakmaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş ve geniş çaplı arama başlatılmıştı. Belçikalı yetkililer, bakıcı ve çocuğun sınırı geçmiş olmasından şüphelenildiği gerekçesiyle Hollanda’da arama çalışması yapılmasını talep etmiş ve güvenlik güçleri harekete geçmişti. Kock ve Dean son olarak Çarşamba günü Belçika’nın Sint Niklaas kentinde görülmüştü.
Dean’in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave De Kock’un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.