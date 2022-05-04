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Belçika ormanlarını Türk terminatör koruyacak

#Orman#Belçika#Böcek
Belçika ormanlarını Türk terminatör koruyacak

Belçika, ormanlarını korumak için Türkiye’de laboratuvar ortamında üretilen terminatör böceklere başvurdu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika’nın Antwerp ve Limburg eyaletleri, ülkedeki orman alanlarının en büyük düşmanlarından olan çam kese kurduyla mücadele için Türkiye’nin yardımına başvurdu. Bu amaçla Türkiye’den “terminatör böcek” olarak bilinen Calosoma Sycophanta cinsi 100 adet böcek ithal edildi.

DOĞAL DÜŞMANI

Belçika’da soyu tükenen terminatör böcekler, özellikle kızıl çam ailesine mensup ağaçların öz suyunu emip yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden olan çam kese kurtlarının doğal düşmanı. Terminatör böcekler, çam kese kurdu yumurtalarıyla beslenerek sayılarının çoğalmasını engelliyor ve ormanların zarar görmesini önlüyor. Son yıllarda Belçika ve Hollanda’daki ormanlık alanlarda sayıları artan çam kese kurtları aynı zamanda cilt sorunlarına da neden olduğu için bu ülkelerin bazı bölümlerinde ormanlık alanlara gidilmemesi gönünde uyarılar da yapılıyor.

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BİYOLOJİK MÜCADELE

Diğer hayvan türleri için tehdit oluşturmayan ve doğaya zarar vermeyen böcekler, mayıs ayı boyunca çam kese kurdu yuvalarına bırakılacak. Türkiye’den getirilen böcekler, uzun süreden beri görülmedikleri Belçika topraklarında yeniden çoğaltılacak. Ormanlara zarar veren tırtıllar, terminatör böcekler ile bazı parazit sineği türleri aracılığıyla, kimyasal madde kullanılmadan, biyolojik mücadele yoluyla ortadan kaldırılacak.

 

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#Orman#Belçika#Böcek

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