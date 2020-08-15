Belarus'ta sular durulmuyor... Eylemcilere işkence iddiası!

Seçimlerin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan 6.700 kişiden bazıları serbest bırakıldı. Bu kişiler kötü muameleye maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini anlatıyor.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin "yaygın işkenceye" işaret ettiğini açıkladı.

Seçim Kurulu yetkililerinin Pazar günkü seçimde Lukaşenko'yu galip ilan etmelerine karşın, rakibi Svetlena Tikhanovskaya sandıktan kendisinin zaferle çıktığını söylüyor.

Senato Başkanı Natalya Koçanova, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun göstericilerin toplu olarak gözaltına alınmasıyla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı verdiğini ve 1000'den fazla kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını iddia eden aday Svetlana Tikhanovskaya, hafta sonu ülkede bütün şehirlerde protesto mitingleri yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, ülkede protesto gösterilerinin başlamasından bir süre sonra Belarus’tan ayrılarak Litvanya’ya geçen adaylardan Svetlana Tikhanovskaya bir video konuşması yayınladı.

Tikhanovskaya, Belarus halkının seçimlere katılarak yasal hakkını kullandığını ve mevcut iktidarı istemediğini gösterdiğini savundu.

Oylama sonucunda kendi destekçilerinin çoğunlukta olduğunu öne süren Tikhanovskaya, bunun belgelerle ispatlı olduğunu iddia etti. Tikhanovskaya, “Elimizde seçim protokolünün kopyası var. Orada komisyonun seçim sonuçlarına göre bana yüzde 60’tan yüzde 70’e destek var.” ifadelerini kullandı.





HAFTA SONU BELARUS’TA MİTİNG ÇAĞRISI

Ülkesinde polisin protestoculara sert müdahalesini eleştiren Tikhanovskaya, “Şehirlerin sokaklarındaki şiddeti durdurmalıyız. İktidarı şiddeti son vermeye ve diyaloğa çağırıyorum.” dedi.

Tikhanovskaya, bugün ve 16 Ağustos’ta bütün yerel yöneticilerin her şehirde yapılacak mitinglerin organizatörü olmalarını istedi.