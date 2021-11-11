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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

#Polonya#Belarus#Göçmen Krizi

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği bölgede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken bulundukları kampa gelenlerin sayısı da artıyor.

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Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus’a gelen, Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, sıfırın altındaki hava sıcaklığında geceyi kamp çadırlarında geçirdi.

Bölgedeki göçmenlere yönelik Belarus halkı yiyecek, içecek ve hijyen maddeleri konusunda yardımlarını sürdürürken Grodno şehir yönetimi insanların su ihtiyacını sürekli temin ediyor.

Kampta yer alan bazı kimselerin hastalanmaya başlaması üzerine Belarus Sağlık Bakanlığı bölgeye ambulanslarla tıbbi yardım sağladı. Sağlık ekipleri, kampta 14 yaşında bir çocuğun öldüğüne dair iddiaları doğrulamadı.

200 KİŞİLİK YENİ GRUP

Öte yandan sınır boyundaki kampa başka bir bölgede bekleyen ve Suriyeli oldukları belirtilen bir grubun da geldiği sosyal medya görüntülerine yansıdı.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınır boyunda önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla göçmenin bulunduğu belirtilerek “Son bir günde kampa yaklaşık 200 kişiden oluşan birkaç grup geldi.” ifadeleri kullanıldı.

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Genel olarak durumun gergin olduğu kaydedilen açıklamada hava koşulları, yiyecek ve su eksikliğinin Avrupa Birliği’nde koruma arayan insanların fiziksel durumu için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, göçmenlere tıbbi yardımın sağlandığı, göçmenler arasında ölüm vakasıyla ilgili bilgilerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri kampta Uluslararası organizasyonlardan bir heyet sınırdaki kampta incelemelerde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Belarus Temsilcisi Muluseu Mamo, sınırdaki durumun felaket olduğunu belirterek “Gelecek gün daha da kötü olacak. Bir şeyler yapmak lazım. İnsani yardım sevkiyatı devam edecek.” dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Belarus Temsilcisi Mahım Orazmuhamedova ise ülkelerin kamptaki insani duruma ve durumun çözümüne dikkat etmesi gerektiğini, insanların bireyselliğini ve haklarını dikkate alarak yardım sağlamaya devam edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada, Polonya Dışişleri Bakanlığı, gecenin sınır boyunda sakin geçtiğini açıklarken sınırda bulunan kimseleri Belarus’tan Polonya topraklarına bırakma niyetinde olmadıklarını duyurdu.

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#Polonya#Belarus#Göçmen Krizi

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