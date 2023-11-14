Bebeklerin suçu ne! Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

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İsrail’in Filistinilileri göçe zorladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 23 hastanelerin tamamı, hizmet veremez hale geldi. Şeridin en büyük tıbbi kompleksi El Şifa Hastanesi’nde yakıt yokluğu sebebiyle hafta sonundan bu yana 27 yetişkin yoğun bakım hastası ve 7 prematüre bebek hayatını kaybetti.

FOLYOYA SARDILAR

Hastane yetkilileri, İsrail’in bebeklerin ve diğer hastaların tahliyesine yardım ettiği yönündeki iddiaları reddederek küvözlerin elektriği olmadığını ve kritik malzemelerin tükendiğini doğruladı. Sağlık personeli, durumu kritik olan prematüre bebekleri hayatta kalabilmeleri umuduyla sıcak tutması için folyoya sardı, etraflarına sıcak su dolu termofor yerleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Ne yazık ki Şifa, artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Üç gündür elektrik yok, su yok” dedi ve içerideki durumu “korkunç ve tehlikeli” olarak niteledi.

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300 LİTRE YAKIT İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, önceki akşam Şifa’nın yakınlarına 300 litre benzin bırakıldığını, ancak Hamas’ın engel olması nedeniyle hastaneye götürülemediğini iddia etti. Hamas ise yazılı bir açıklama yaparak iddiayı reddetti. Hamas hareketinin Şifa Hastanesi’nin yönetimine karışmadığı belirtilen açıklamada, “İsrail’in elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan sivillerin, sağlık ekiplerinin, bebeklerin, hastaların acılarını hafife aldığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez” ifadeleri kullanıldı.

SİVİLLER GÜNEYE KAÇTI

Şifa’nın etrafında şiddetli çatışmalar sürerken, Gazze sağlık yetkilisi Muhammed Zaqout, kuşatma altındaki hastane yerleşkesinde yaklaşık 650 hasta, 500 sağlık çalışanı ve tahminen 2 bin 500 yerinden edilmiş kişinin kaldığını söyledi. Bombardımanların başlangıcında Şifa’da yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu söyleniyordu. İsrail ordusunun hastane çevresini kuşatma altına almasının ardından binlerce Filistinli yaya şekilde güneye kaçmaya başladı. Gazze Şeridi’nde böbrek hastaları için tek tesis olan El Aksa Hastanesi’nde diyaliz hastalarının risk altında olduğu belirtildi.





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CAN KAYBI 11 BİN 240 OLDU

Gazze’deki sağlık bakanlığı, ölü sayısının 11 bin 240’a yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 4,630 çocuk ve 3,130 kadın bulunuyor. Gazze Şeridi’ndeki tıp merkezleri ve iletişim hizmetlerinin çökmesi nedeniyle cumartesi gününden bu yana ölü sayısı güncellenemiyordu. İsrail güçleri Batı Şeria’da baskın düzenlemeyi de sürdürüyor. 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria baskınları sonucunda en az 2500 kişi gözaltına alınırken, 187 Filistinli ise hayatını kaybetti.

‘HASTANENİN ALTINDA HAMAS VAR’ İDDİASI

İsrail, Gazze’de savaşın başından bu yana Hamas’ın binanın altına inşa ettiğini iddia ettikleri inandıkları komuta kompleksine ulaşmak için Şifa Hastanesi’ndeki Filistinli sivilleri ve hastaları ayrılmaya zorluyor. Bombardımanlar yüzünden her gün onlarca yaralının geldiği, kapasitesinin çok üstünde hizmet vermek zorunda kalan Şifa’nın sağlık ekibi, ateşe ara vermeden hasta ve yaralıları güvenle çıkarmanın mümkün olmadığını belirtiyor.

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BİDEN: EL ŞİFA KORUNMALI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail’e El Şifa Hastanesi’ni koruma çağrısı yaptı. Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’e bu konudaki endişelerini dile getirip getirmediği sorulduğunda, “Umudum ve beklentim hastaneye yönelik müdahalelerin daha az olması yönünde. El Şifa Hastanesi korunmalıdır” dedi.