Bebeğinin saçları dökülünce fark etti: Komşusu intikam almak için zehirli karışım hazırlayıp kapılarına sürmüş!

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ABD'nin günlerdir konuştuğu olayın mağduru Umar Abdullah, İngiliz Dailymail gazetesine konuştu.



Kimya doktorası olan 36 yaşındaki komşusu Xuming Li ile ilişkilerinin ilk başta gayet iyi olduğunu belirten adam, komşusuyla sık sık sohbet ettiklerini hatta bebekleri doğduğunda kendilerine hediye ile gelip tebriklerini ilettiğini anlattı.

KLOZET KAPAĞININ SESİNDEN BİLE ŞİKAYET EDİYORDU

Komşuların ilişkisi 2022 yılının ortalarında Li'nin evden gelen gürültüden şikayetçi olması nedeni ile bozuldu.

Ailenin kapısına gelip 'daha sessiz yürümelerini' isteyen Li, bir süre sonra klozet kapağının sesinden, yere düşen eşyalardan bile rahatsız olmaya ve Abdullah'a mesajlar atmaya başladı.

Gerilim bu yılın Mart ayında zirveye ulaştı, Li komşularını polise şikayet etti ve aralarındaki iletişim tamamen koptu.



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Haziran ayında evlerinde kaynağını bilemedikleri korkunç bir koku ile boğuştuklarını anlatan Abdullah, bunun ilk başta klimadan ya da tesisattan kaynaklandığını düşünüp eve usta çağırdı. Ancak gelen usta evde herhangi bir sorun bulamadı.

Ailesini rahatsız eden kokunun kaynağını bulmak için havalandırma kanallarını temizleyen, itfaiyeyi arayıp yardım isteyen adam, kokunun özellikle kapı kısmında yoğunlaştığını fark edince şüphelenip kapı ağzındaki saksıya gizli bir kamera yerleştirdi.



Kendilerine hayatı zindan eden koku nedeni ile ailesinin kusma, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrıları yaşadığını anlatan Abdullah küçük bebeklerinin saçlarının dökülmeye başlaması ile yerleştirdiği gizli kameranın kayıtlarını incelemeye karar verdi.

Kayıtlar kan dondurucuydu. Komşusu Li elindeki şırınga ile kapı ağzına ne olduğunu bilmediği bir madde döküyordu.



İzledikleri karşısında dehşete düşen adam hemen karısı ve bebeğini dairen uzaklaştırıp polisi aradı.



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Yetkililer yaptıkları incelemeler sonrası Çin vatandaşı olan Xuming Li'nin komşusundan intikam almak için zehirli bir karışım yaptığını ve bunu belirli aralıklarla kapıya sürdüğünü keşfetti.

Dailymail gazetesi söz konusu karışımın hala tam olarak tanımlanamadığını belirtirken, NewYorkPost gazetesi Li'nin söz konusu maddeyi çalıştığı üniversitenin laboratuvarında hazırladığını yazdı.



Polisin tutukladığı 36 yaşındaki kimyager şimdi tehlikeli madde bulundurma, komşularını darp etme, ağır taciz suçlamaları ile karşı karşıya ve 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Yaşadıkları sürecin tüm ailesinde travmaya neden olduğunu anlatan Abdullah ise "Olaydan bu yana güvenlik duygumuzu kaybettik, evden çıkmaya korkuyoruz. O canavarın solumamız için enjekte ettiği zehirden tamamen kurtulmak için her gün kapımızı dezenfektanla temizliyoruz" dedi.