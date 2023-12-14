Bay Testere iş başında... Arjantin parası yarı yarıya değer kaybetti

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SEÇİM kampanyasında ‘ekonomiye testereyle gireceğim, gereksiz harcamaları keseceğim’ dediği için Bay Testere adı takılan Javier Milei, haftasonu Arjantin’in yeni devlet başkanı olarak göreve başlamasının ardından yüzde 140’lara varan enflasyonu kontrol altına alabilmek için sert yöntemlere başvurdu.

RADİKAL TEDBİRLER

Arjantin para birimi peso, önceki gün yüzde 50’den fazla devalüasyona uğradı. Devlet sübvansiyonları azaltıldı, kamunun tüm imar projeleri durduruldu. Milei, devlet kasalarının bomboş olduğunu söylerken Ekonomi Bakanı Luis Caputo, aldıkları önlemleri savunan açıklamalar yaptı. Ülkenin kazandığından çok harcama gibi bir bağımlılığının olduğunu söyleyen Caputo, sonra 123 yılın 113 yılında hep bütçenin açık verdiğini ve bunun devam edemeyeceğini belirtti. “Bu şekilde devam edersek, kaçınılmaz olarak hiperenflasyona doğru gidiyoruz” diyen Caputo, hükümetin ilk kez sorunu “köklerinden” ele alacağını kaydetti. Caputo, enflasyon ve yoksulluğun önüne geçebilmek için bu radikal önlemleri almak durumunda olduklarını savundu.

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IMF OLUMLU KARŞILADI

Arjantin’in 44 milyar dolar borcunun bulunduğu Uluslararası Para Fonu (IMF) önlemleri memnuniyetle karşılayarak “Bu cesur başlangıç eylemleri, toplumdaki en kırılgan kesimleri koruyacak ve kambiyo rejimini güçlendirecek şekilde kamu maliyesini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlamaktadır” diye açıklama yaptı. Milei, Merkez Bankası’nı kapatıp doları para birimi olarak kabul edeceklerini söylemişti.

BEKLENENDEN FAZLA

Economist Intelligence Unit’in kıdemli analistlerinden Nicolas Saldias, “Devalüasyon bence çoğu insanın beklediğinden çok çok daha fazla oldu” diyerek enflasyon üzerinde etkileri olacağını söyledi. Milei ve hükümeti, enflasyonun ve genel ekonomik durumun iyileşmeden önce önemli ölçüde kötüleşeceği mesajını vermişti. 57 yaşındaki öğretmen Gabriel Alvarez, AFP’ye yaptığı açıklamada “Yolsuzlaşacağız ve durum daha da zorlaşacak” yorumunda bulundu.