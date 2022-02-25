Batı'dan yaptırım yağmuru

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları açıklamak üzere dün gece Beyaz Saray’da basın karşısına çıktı. ABD’nin müttefikleriyle birlikte hareket ederek Rusya’nın ekonomik altyapısına darbe vuracağını belirten Biden, “Bugün Rusya için soğuk bir gün olacak. Putin, uluslararası arenada bir ‘parya’ (her türlü haktan yoksun, dışlanmış kişi) haline gelecek ” dedi. Rusya’yla askeri olarak karşı karşıya gelmeyeceklerini yineleyen ABD lideri “Güçlerimiz Ukrayna’da Rusya ile çatışmaya girmiyor ve girmeyecek, güçlerimiz Ukrayna’da savaşmak için Avrupa’ya gitmeyecek. NATO müttefiklerimizi savunuyor ve doğudaki müttefiklere güvence veriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UZUN VADELİ DARBE’

Biden’ın “Putin’in uzun vadeli stratejik emellerine büyük bir darbe” olarak nitelendirdiği ekonomik yaptırımlar şöyle:

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- Rusya’nın dolar, Euro, Sterlin ve Yen cinsinden işlem kabiliyetinin azaltılması için G7 liderleriyle anlaşıldı.

- Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ABD finansal sisteminden çıkarılacak. VTB, Bank Otkritie, Sovcombank, Novikombank’ın ABD’deki varlıkları dondurulacak.

- Moskova’nın sahibi olduğu ve toplamda 1.4 trilyon dolar varlığı bulunan 13 kuruluşa yaptırım uygulanacak. Bunların arasında Gazprom ve Rus demiryolları da var.

- Rusya’nın savunma sektörüne, telekomünikasyon, navigasyon, havacılık ve deniz teknolojilerine erişiminde ithalat kısıtlaması uygulanacak.

- Ülkedeki en zengin 7 elit ve ailelerine yaptırım uygulanacak. Yaptırımlara işgale destek veren 24 Belaruslu işinsanı da eklendi.

- ABD ayrıca Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı’nı sınır dışı etme kararı aldı.

‘SWIFT KADAR AĞIR YAPTIRIMLAR’



Açıklamasının ardından gazetecilerden soru alan Biden, “Yaptırımlar Putin’i bu noktaya kadar caydırmaya yetmedi, Putin’i ne durduracak?’’ şeklindeki soruya ‘’Bunun zaman alacağı belli, kararlılık göstermeliyiz. Batı’yı test ediyor. Bütün mesele bu” cevabını verdi. Biden, Rusya’nın bankacılık sistemi SWIFT’ten çıkarılmasına ilişkin soruya “bunun her zaman bir seçenek olarak kalacağını” söyleyerek “Açıkladığım yaptırımlar en az SWIFT’ten çıkarılmak kadar ağır etkileri olacak” değerlendirmesinde bulundu. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)

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ALMANYA ENERJİ İTHALATINI KESTİ

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, “Avrupa’da 75 yıldır görmediği bir savaşın başlangıcındayız. Bu Avrupa’nın haritasını değiştirme girişimidir, hatta belki de Ukrayna’yı haritadan silme girişimidir” ifadelerini kullandı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise hükümetin bundan böyle Rusya’dan enerji kaynakları satın almayacağını duyurdu. Bakan Habeck açıklamasında “Uluslararası hukuku kaba bir şekilde çiğneyen ülkeden bundan böyle ne doğalgaz ne de kömür almayacağız. İhtiyacımız olan enerji kaynaklarını zorlanacak olsak da başka ülkelerden temin etmeye başlayacağız. Kuzey Akım-2’nin de çok uzun süre devreye girmeyeceğini söylemek isterim” dedi.

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İNGİLTERE’DEN DEV PAKET

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Moskova yönetiminin gerekçesiz bir işgal hareketi başlattığını belirterek, Rusya ekonomisini durduracak “dev yaptırım paketini” açıkladı. Buna göre, Rus bankalarının İngiltere’deki tüm varlıkları bloke edildi ve sterlin üzerinden işlem yapması yasaklandı. Ayrıca Rusya ile olan bütün ikili ihracat lisanslarını askıya alındı. Yaptırımlar Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un yanı sıra Rus oligarkları da kapsayacak.

BRÜKSEL’DEN EN SERT YAPTIRIMLAR GELİYOR

Önceki gün Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketini onaylayan Avrupa Birliği, harekât sonrasında tepki düzeyini daha da yükselterek Moskova’yı yeni yaptırımlarla “vurma” yaklaşımını devreye sokmaya odaklandı.

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Rus saldırısını, “alaycı argümanlarla yapılmış barbar bir eylem” olarak niteleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların çok kapsamlı ve hedef odaklı olacağını söyledi. Yeni yaptırım paketinin Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedef alması bekleniyor. AB’deki Rus varlıklarının dondurulması ve Rus bankalarının AB finans piyasalarına erişiminin engellenmesi, Brüksel’in üzerinde durduğu önlemler arasında yer alıyor. AB, Rusya’nın teknolojik unsurlara erişimini de bloke etmeyi düşünüyor. Dün gece Rusya’ya karşı atılacak adımları ele almak için Brüksel’de toplanan AB liderleri enerji ve ulaşım sektörlerinin de yaptırım kapsamına alınmasına karar verdiler. Bunun yanı sıra Rusya’ya yönelik vize politikasında kısıtlamaya gidilecek. Belarus için de yaptırım paketi hazırlanacak. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)