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Dünya
Haber Giriş: 16.05.2021 - 20:18 | Son Güncelleme:

Batı Şeria'da bir sinagogda platform çöktü! Onlarca yaralı var

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Batı Şeria'da bir sinagogda platform çöktü! Onlarca yaralı var

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin hınca hınç doldurduğu bir sinagogda platform çöktü. Tribünün aşırı ağırlık nedeniyle yıkıldığı tahmin edilirken, çok sayıda İsraillinin yaralandığı bildiriliyor.

Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Zeev kasabasında yaşanan olay sonucu en az 60 İsrailli yaralanırken, 10 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Reuters'ın haberine göre; Şavuot bayramının başlangıcı vesilesiyle sinagogda 650 kişi bulunuyordu.

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