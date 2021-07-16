Batı Avrupa’da sel felaketi: 67 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Alman meteoroloji kurumu bazı bölgelerde metrekareye ortalama 200 kg yağmur düştüğünü açıklarken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Birçok bölgede sel sularına kapılan ve evlerinin bodrum katında mahsur kalan insanların yaşamını yitirdiği bildirildi. Selin etkili olduğu bölgelerde insanların çatılara çıkarak kurtarılmayı beklediği, mobil hatların çökmesi nedeniyle yer tespiti ve kurtarma çalışmalarının zorlukla ilerlediği kaydedildi. İtalya ve Fransa, Belçika’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekip gönderildiğini açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı da Almanya’daki sel felaketi için baş sağlığı mesajı yayınladı.

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