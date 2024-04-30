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Bangladeş’te aşırı sıcaklar: 10 ölü

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#Bangladeş#Sıcak Hava#Dünya
Bangladeş’te aşırı sıcaklar: 10 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:22

Bangladeş’te aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

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Güney Asya ülkesi Bangladeş aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 1 haftada 10 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı. Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Aşırı sıcaklardan bunalan Bangladeşliler havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

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#Bangladeş#Sıcak Hava#Dünya

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