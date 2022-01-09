Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

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Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 250 evin hasar gördüğü yangında yaralılar da bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Bangladeş Ek Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Samchu-Douja Nayan, “Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına aldı. Ancak henüz tam olarak söndürülemedi. Şimdiye kadar yaklaşık 250 kamp evinin yandığını tahmin ediyoruz. Henüz can kaybı haberi almadık ancak yaralılar var" dedi.