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Balon paraşütçüleri

Güncelleme Tarihi:

#Balon#Pamukkale#Paraşüt
Balon paraşütçüleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 07:00

Denizli’nin beyaz travertenleri ile ünlü turistik noktası Pamukkale, bu kez uçaktan atlama imkânı bulamayan paraşüt tutkunlarının adresi oldu.

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Pamukkale’de buluşan 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına binip 1500 metre yükseklikten atlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı. Paraşüt Pilotu Mehmet Yıldız’ın yaptığı organizasyonla buluşan paraşütçüler, sıcak hava balonu 1500 metreye kadar yükseldikten sonra sırayla atladı. Bir süre havada süzülen pilotlar, paraşütlerini açarak başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Paraşütçülerin atlayış heyecanı, kameralara da yansıdı. Mehmet Yıldız, Pamukkale’nin her mevsim bu tür sporlara uygun olduğunu belirtip, “Paraşüt ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması mümkün değil, yükseklik olması gerekiyor. Burada da balonla bu yüksekliği kazanıyoruz” dedi.

 

 

 

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#Balon#Pamukkale#Paraşüt

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