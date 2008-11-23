Balinaların 'sır' intiharı

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Avustralya'nın Tazmanya adası açıklarında onlarca pilot balina intihar etti.



Milli park ve vahşi hayat yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Tazmanya kıyılarına 64 balinanın vurduğunu, ancak 13'ünün hayatta olduğunu belirtti.



Yetkililer, hayatta kalan balinaların kurtarılması için yarın çalışma başlatılacağını kaydetti.



Balinalar, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kıyılarında zaman zaman intihara kalkışıyor, ancak vahşi hayat yetkilileri bu dev memelilerin neden böyle davrandıklarını çözebilmiş değil.

