MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakü: Ermeni askerlerini topraklarımızdan çıkardık
GeriDünya Bakü: Ermeni askerlerini topraklarımızdan çıkardık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakü: Ermeni askerlerini topraklarımızdan çıkardık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakü: Ermeni askerlerini topraklarımızdan çıkardık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, önceki akşam yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde, 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda, Ermenistan askerlerinin geri çekildiği bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan topraklarına müdahalesinin ‘provokasyon’ olarak nitelendirildiği açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

Yaşananların, uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, Ermenistan’ın iki ülke arasındaki devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, olası benzer girişimlerin Azerbaycan ordusunca bundan sonra da kararlılıkla engelleneceği ifade edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi