×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Tunç’tan yakalama kararına yorum: ‘Gecikmiş ama olumlu haber’

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Binyamin Netanyahu#Yakalama
Bakan Tunç’tan yakalama kararına yorum: ‘Gecikmiş ama olumlu haber’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama başvurusunda bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi: “Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır. İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saymaktadır. Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.”                               

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#Binyamin Netanyahu#Yakalama

BAKMADAN GEÇME!