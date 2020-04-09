Bakan olmayınca aşka geldiler

Ocean Park hayvanat bahçesinin sakinlerinden Ying Ying ve Le Le’nin çiftleşmesinin, yavrulamayla sonuçlanması umuluyor. Yetişkin pandaların, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tecrit sonucu çiftleşecek mahremiyete eriştiği düşünülüyor. 2007 yılından beri burada bulunan pandalar, bakıcılarının tüm çabalarına rağmen çiftleşmemişti.