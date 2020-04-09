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Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bakan olmayınca aşka geldiler

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Bakan olmayınca aşka geldiler
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Salgın nedeniyle Hong Kong’da ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinde, iki panda 10 yıl sonra çiftleşti.

Ocean Park hayvanat bahçesinin sakinlerinden Ying Ying ve Le Le’nin çiftleşmesinin, yavrulamayla sonuçlanması umuluyor. Yetişkin pandaların, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tecrit sonucu çiftleşecek mahremiyete eriştiği düşünülüyor. 2007 yılından beri burada bulunan pandalar, bakıcılarının tüm çabalarına rağmen çiftleşmemişti.

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