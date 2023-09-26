×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Fidan'ın hassasiyeti takdir topladı: Türk Bayrağını yerde bırakmadı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Türk Bayrağı#MIKTA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 14:15

Katıldığı MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bayrak hassasiyeti takdir topladı.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği ABD'de üst düzey kritik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde hazırlık toplantısı, BM Arabuluculuk Dostları toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yapan Bakan Fidan bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidanın hassasiyeti takdir topladı: Türk Bayrağını yerde bırakmadı

BAYRAK HASSASİYETİ TAKTİR TOPLADI

Geçtiğimiz Cumartesi günü deNew York'ta gerçekleştirilen MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan'ın yaptığı bir hareket zirveye damga vururken diğer bakanların da ilgisini çekti.

Çekilen aile fotoğrafı sonrası yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi.Zirve kapsamında aile fotoğrafı çekilirken Yerdeki Türk bayrağını alıp korumasına veren Bakan Fidan'ın 'bayrak hassasiyeti' sosyal medyada takdir topladı.
Bakan Fidanın hassasiyeti takdir topladı: Türk Bayrağını yerde bırakmadı

ERDOĞAN DA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da2013 yılında Rusya'nın St Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafının çektirildiği platformda yerdeki Türk bayrağını alarak ceketinin cebine koymuştu.
Bakan Fidanın hassasiyeti takdir topladı: Türk Bayrağını yerde bırakmadı


Gözden KaçmasınDünyanın konuştuğu zirve Türkiye Kafkasyada daha güçlüDünyanın konuştuğu zirve! 'Türkiye Kafkasya'da daha güçlü'Haberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Türk Bayrağı#MIKTA

BAKMADAN GEÇME!