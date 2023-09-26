Bakan Fidan'ın hassasiyeti takdir topladı: Türk Bayrağını yerde bırakmadı

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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği ABD'de üst düzey kritik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde hazırlık toplantısı, BM Arabuluculuk Dostları toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yapan Bakan Fidan bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü deNew York'ta gerçekleştirilen MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan'ın yaptığı bir hareket zirveye damga vururken diğer bakanların da ilgisini çekti.Çekilen aile fotoğrafı sonrası yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi.Zirve kapsamında aile fotoğrafı çekilirken Yerdeki Türk bayrağını alıp korumasına veren Bakan Fidan'ınsosyal medyada takdir topladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da2013 yılında Rusya'nın St Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafının çektirildiği platformda yerdeki Türk bayrağını alarak ceketinin cebine koymuştu.





