Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Fidan, daha sonra Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, Brüksel'de Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.