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Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Hollanda#Dünya
Bakan Fidandan peş peşe kritik görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 14:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile görüştü. Fidan, daha sonra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Fidan, daha sonra Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidandan peş peşe kritik görüşmeler

Fidan, Brüksel'de Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.

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#Hakan Fidan#Hollanda#Dünya

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