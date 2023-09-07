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Bakan Fidan: Afrika ile işbirliğimiz giderek artıyor

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#Ahmed Attaf#Hakan Fidan#Dışişleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 13:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Afrika'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler yaşanıyor.Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliğimiz giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakanlar ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi;

"Bir çok konuda yoğun bir çalışma trafiği içerisindeyiz. Cezayir'de çok sayıda Türk işadamı bulunmakta. Yatırımları artırma konusunda büyük bir kararlılığımız var. İkili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel iş birliklerini de ele aldık. Afrika'daki sorunların çözümü konusunda neler yapılabilir kendileri ile ele aldık.

Çalışmalarımızın ana omurgasını Cumhurbaşkanımızın Cezayir ziyaretinde gerçekleşecek liderler zirvesinin ön hazırlığı oluşturdu."

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ BÜYÜK BİR ATILIM İÇİNDE"

Basın toplantısında söz alan Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'Zengin bir çalışma programı içerisindeyiz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildim. Kendisine devlet başkanımızın mesajını ilettim. Kendisinden değerli analizlerini dinledim.' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde. 3 yıl içinde önemli mesafeler kat ettik. Bu daha önce gerçekleşmemişti. İlişkilerimiz her zaman ileriye doğru ilerlemektedir. Her iki ülkenin lideri de bize görevler vermekte, bu çerçevede Cezayir Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağıdır. 6 milyar dolarlık kardeş Türkiye'nin yatırımlarını görebiliyoruz.

Bölgemizde büyük gerginlikler ve anlaşmazlıklar görmekteyiz. Nijer'de anayasal olmayan bir değişiklik meydana geldi. Çok çeşitli boyutları olan bu sınava karşı çabalarımız Türkiye tarafından desteklenmektedir. Türkiye ile ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum"

BAKAN FİDAN'DAN AFRİKA MESAJI

Soru cevap kısmında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Dışişleri Hakan Fidan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın bakanın da ifade ettiği darbe nedeni ile son yıllarda Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler var. Bunların 2 ana nedeni var. Afrika'da sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ile ilgili problemleri ve buna bağlı krizlerle sorunların çıktığını görüyoruz. Terörle mücadele gibi konuların ortaya çıkması siyasal sistemlerin oturması ile ilgili konular. İkinci ana neden dış müdahale. Bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleri ile ilgili politikalar, tercih ettiği usuller. Bunların detayına girmeyeceğim. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Büyükelçilik sayımız 46'ya ulaşmış durumda. Türkiye'nin sömürü, domine etme gibi bir amacı olmadığı görülüyor. Tüm taraflar için fırsatlar üreten bir iş birliği modelini uygulamaya devam ediyoruz. İşbirliklerimiz giderek artmakta. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz."


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#Ahmed Attaf#Hakan Fidan#Dışişleri

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