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Bakan Fidan'dan kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Türkiye#İngiltere
Bakan Fidandan kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 17:43

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin görevlendirdiği heyet ile birlikte İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İngiltere’yi ziyaret etti. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

FRANSA'YA DA GİDECEK

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere’nin ardından Fransa’yı ziyaret edecek.

RİYAD'DAKİ GAZZE DİPLOMASİSİ

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 Kasım’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirilmişti.

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Bakan Fidandan kritik görüşme

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#Hakan Fidan#Türkiye#İngiltere

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