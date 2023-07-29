Bakan Fidan'dan Güney Kore mesajı: Her seviyede ilişkiler ivme kazanacak.

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Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bildiğiniz gibi Kore bizim stratejik ortağımız. Ancak Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Gücünü tarihten alan köklü ve güçlü ilişkilerimiz var.



6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrası Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kore deprem sonrası yeniden imar çalışmalarımıza da katkıda bulunmakta.



Sayın Park Jinile bugün ikili özel ilişkimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte.



Önümüzdeki dönemde her seviyede ilişkilere ivme kazandıracağız. Ticaretimizi istikrarlı bir şekilde artmakta. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak.



Savunma sanayi, turizm enerji ve ulaşım alanlarındaki ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayi ilişkilerimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi önemli bir örnek.



THY'nin Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi söyledik.



Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore yarımadasında kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyoruz. Bu kapsamdaki çabaları destekliyoruz.