Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış konuşmasında Foruma bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldığını açıkladı.

Fidan 'Sayın cumhurbaşkanımız 11 devlet başkanı ile bir araya geldi. 32 mevkidaşımla ikili görüşme yaptım. Konuştuğumuz genç arkadaşlarımız burada akademisyen ve diplomatlarla görüşmesinin kendileri için ufuk açıcı olduğunu söylediler' dedi.

İkili görüşmelerde kritik konuların ele alındığının altını çizen Fidan, 'Yeni görüş, fikir ve ödevlerle Antalya'dan ayrılıyoruz' dedi.

Gazze'deki süren zulmün durdurulmasının forumun merkezine oturduğunu ifade eden Fidan 'Diplomasinin kullanılabilecek tüm imkanlarını kullandık' dedi.

'Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık' diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti;

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'Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk. Aksayan taraflar neler, anlaşılmayan taraflar neler, hangi konularda mesafe kat ediliyor, hangi konularda edilemiyor.'

'Fidan 'Ramazan ayından önce bir ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var' dedi.

Fidan açıklamasında 'Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi' ifadesine yer verdi.

Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlandığını ifade eden Fidan, 'Çok çeşitli konularda Amerika ile aramızdaki ilişkilerin bir muhasebesini yapmış olacağız' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fidan, 'Her iki taraf da savaşla ilgili ulaşabilecekleri neticenin sonuna gelmiş görünüyor. Artık ateşkese yönelik belli bir diyalogun başlatılmasının zamanı geldi. Tabi ki işgali tanımak söz konusu değil' dedi.