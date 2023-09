Atina'dan Ankara'ya kritik ziyaret: Yunanistan ile yeni dönem

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



"YENİ VE OLUMLU BİR DÖNEME GİRMİŞ BULUNUYORUZ"



Bakan Fidan konuşmasına, "Yunanistan'a ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek istiyorum. Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." sözleri ile başladı ve şöyle devam etti;

"Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider tekrar olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı. Dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi.



'DİYALOG KANALININ AÇILMASI ÖNEMLİ'

Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde görüştük önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı inceledik. Liderlerimiz New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjındabir araya gelecekler.



Önümüzdeki dönemde güven artıcı önlemler gündemimizde bulunmakta. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz.



Diyalog kanallarının yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme, bunun devamı için dileklerimizi karşılıklı teyit ettik. Ege ve Akdeniz kapsamındaki sorunlarımızı görüştük. Görüş ayrılıklarımız var. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk.



'KIBRIS KONUSUNDA GÖRÜŞLERİMİZ BELLİ'



Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız.



Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da gelişmeleri ele alacaklar. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadelemizde de komşumuzdan etkin iş birliği görmeyi beklediğimizi ilettik.Yasa dışı göç konusu rekabet değil iş birliği alanı olmalı.



Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık.



Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Ziyareti için mevkidaşıma teşekkür ediyorum."



YUNAN BAKAN'DAN KIBRIS VE AB MESAJI! 3 AŞAMALI YOL HARİTASI...



Bakan Fidan'dan sonra söz alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise şunları söyledi;



"Bugün gerçekleştirdiğim ziyaret çerçevesinde özellikle BM ilkeleri içinde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sorunlarımızı çözebileceğimizi dile getirdim. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüklerimize saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz.Diyalog kanalları sayesinde krizleri hızla bertaraf edebiliyoruz.



İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Vilnius zirvesindeki yeni bir başlangıçta bulunuldu ve biz dışişleri bakanlarına görev verildi. Görüş ayrılıkları konusunda neler yapabiliriz, bunu ele alacağız. Üst düzey bir sorumluluk üstlendik. Yol haritamız 3 aşamadan oluşacak. Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi, ikincisi güven artırıcı önlemler, üçüncüsü pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık.



Erdoğan ve Miçotakis New York'ta 18 Eylül'de bir görüşme gerçekleştirecekler.



Görüşmemizde Kıbrıs sorunu ele alındı. Burada asıl kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması. Türkiye'nin AB üyeliği için şunu söyleyebilirim, biz uzun yıllardır Türkiye'nin üyeliğini destekliyoruz. Müzakerelerin ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.



Düzensiz göç ile mücadele her iki ülkenin de çıkarınadır."