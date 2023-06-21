Bakan Fidan ile Blinken arasında ilk yüz yüze görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere geldiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüzyüze ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMALAR
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, kritik görüşme öncesi yaptığı açıklamada eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mükemmel bir şekilde çalıştıklarını şimdi de Hakan Fidan ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
ABD ve Türkiye'nin konuşması gereken çok önemli konular olduğunu vurgulayan Blinken "Tartışacağımız konuşacağımız çok sayıda konu ve başlık var." ifadesini kullandı.
Bakan Fidan ise, "Bugün Londra’da Ukrayna’da olan desteğimizi göstermek için bulunuyoruz. Bu toplantıda aynı zamanda ikili konuları ele alacağız." dedi.
Bakanımız @HakanFidan, #Ukrayna İyileştirme Konferansı marjında #Londra’da :— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 21, 2023
- #Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna,
- #ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
- #BirleşikKrallık Dışişleri Bakanı James Cleverly,
- #Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan
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