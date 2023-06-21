Bakan Fidan ile Blinken arasında ilk yüz yüze görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere geldiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüzyüze ilk görüşmesini gerçekleştirdi.



GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, kritik görüşme öncesi yaptığı açıklamada eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mükemmel bir şekilde çalıştıklarını şimdi de Hakan Fidan ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD ve Türkiye'nin konuşması gereken çok önemli konular olduğunu vurgulayan Blinken "Tartışacağımız konuşacağımız çok sayıda konu ve başlık var." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan ise, "Bugün Londra’da Ukrayna’da olan desteğimizi göstermek için bulunuyoruz. Bu toplantıda aynı zamanda ikili konuları ele alacağız." dedi.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra’da bulunan Bakan Fidan’ın, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, BirleşikKrallık Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.