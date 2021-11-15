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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

#Mevlüt Çavuşoğlu#Hüseyin Emir Abdullahiyan#Irak
Bakan Çavuşoğlundan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün kardeşim Hüseyin'le ikili ilişkilerimizi enine boyuna eline aldık. İran'ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir yol haritası belirlemek için heyetlerimiz çalışacak. Çok sayıda müzakere ettiğimiz anlaşmalar var

YOL HARİTAMIZI BELİRLEMELİYİZ

Bölgesel konulara baktığımız zaman fikirlerimiz örtüşüyor. Türkiye'de sonuç odaklı bir hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Anlaşmamız gereken anlaşmalar var. Daha önce aldığımız kararları gözden geçirerek geleceğe yönelik yol haritamızı belirlemeliyiz.

İRAN'A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR YANLIŞ

İkili ticaretimizde pandemi dolayısıyla maalesef bir düşüş yaşandı, hedeflerimizin çok uzağındayız. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu her platformda belirtiyoruz.

AFGANİSTAN'DAKİ DURUMDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Suriye'de Astana formatında iş birliğimizi sürdüreceğiz. Afganistan'da şu anki durumdan endişe duyuyoruz. Kapsayıcı bir hükümetin kurulması arzumuz. DAEŞ'ın son dönemlerdeki terör saldırılarını bir kez daha kınıyoruz.

İran'la işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bugünkü ziyaretim istişarelerimizi gerçekleştirmek bakımından çok önemli. Tahran'da kendimizi evimizde hissettik. Bu sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ediyorum."

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Hüseyin Emir Abdullahiyan#Irak

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