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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanlığına seçilen Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Muslat, Abdeh ve Mustafa ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

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