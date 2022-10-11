Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes çağrısı

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Çavuşoğlu TVnet'e yaptığı açıklamada "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Ne kadar erken olursa o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından şunları söyledi;

"Neden sürekli İstanbul'a referansta bulunuyoruz? Tarafların birbirine en çok yaklaştığı noktaydı İstanbul ancak maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Bunda 3. ülkelerin de etkisi var.



"UYGULANABİLİR, ADİL BİR BARIŞ OLMALI"

Rusya'nın ilhakı, Moskova'da atılan adımlar durumu zorlaştırdı. Kırım hala çözülmemiş bir sorunken ilhak süreci Ukrayna bakımından zor hale getirdi. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.



"TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KATILMIYORUZ"

Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nın da hoşuna gitmeyen kararlar aldık. Savaş başladıktan sonra her iki ülkeyi de ziyaret eden tek NATO ülkesiyiz. İzlediğimiz denge politikası ile savaşın sona ermesi için çaba veriyoruz. Esir takasını, tahıl anlaşmasını kim gerçekleştirdi? Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz.

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"YUNANİSTAN KÜRESEL BİR AKTÖR OLMAMIZDAN RAHATSIZ"

Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Saçmalamaya başladılar. Nefret ve kin kusuyorlar. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın, karşınızda güçlü bir Türkiye var.

Biz Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne göz dikmiyoruz.' Yunanistan uluslararası anlaşmaları bozuyor' diyoruz. Ne demek bu? Ben barış istemiyorum, çatışma istiyorum demektir. Bunun da bir karşılığı olacaktır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Finlandiya ve İsveç'le ilişkilerini kesmiş bir ülke değiliz. İsveç silah ambargosunu kaldırdı evet. Zaten müttefikler arasında böyle bir şey olmaması gerekirdi ancak bizim terörle ilgili beklediğimiz hamleler atılmadı. Biz sözde değil özde müttefik istiyoruz. NATO içinde yeterince sözde müttefikimiz var fazlasını istemiyoruz."