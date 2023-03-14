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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü

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#Dışişleri#Mevlüt Çavuşoğlu#Dendias
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 14:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusunda telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların telefon görüşmesinde, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi ile konsolosluk konularının ele alındığı öğrenildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, iade edilen kişinin Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinistin babası olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN TALEP ETTİ, TÜRKİYE İADE ETTİ

Yunanistan’da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis’in babası Dimitrios Nalmpantis’in işlediği bir suç nedeni ile Tekirdağ Cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaza Sonrası Yunanistan, cezaevinde bulunan babanın oğlunun cenaze törenine katılması için Türkiye ile iletişime geçmiş ve mahkumun iade edilmesini talep etmişti.

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Türkiye Yunanistan'ın talebine olumlu cevap vermiş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayı ile Nalmpantis'in cezasının geri kalan kısmını Yunanistan’da çekeceği öğrenilmişti.

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#Dışişleri#Mevlüt Çavuşoğlu#Dendias

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