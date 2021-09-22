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Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

#Afganistan#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken
Bakan Çavuşoğlu ve ABDli mevkidaşı Blinkendan Afganistanda yakından çalışmaya devam vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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(AA) Çavuşoğlu ve Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulundu.

Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş irliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, işbirliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu işbirliğimizi sürdürürken ikili işbirliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.

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#Afganistan#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken