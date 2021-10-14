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Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de ABD ve Rusya’yı eleştirdi: Sözler tutulmadı, gerekeni yaparız

#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Suriye
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de ABD ve Rusya’yı eleştirdi: Sözler tutulmadı, gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye’yi hedef alan terör örgütü YPG/PKK saldırıları durdurulmadığı takdirde Suriye’de yeni operasyon işareti verdi. Çavuşoğlu, ABD ve Rusya’yı da sözlerini tutmamakla eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD ve Rusya, Türkiye’yi ve Türk güvenlik güçlerini hedef alan terörist saldırıları durdurmadıkları takdirde, Suriye’ye askeri operasyon düzenleneceği sinyali verdi. Çavuşoğlu, “ABD ve Rusya sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Son derece kararlıyız, gerekeni yaparız” dedi. Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik harekât mesajları ile ilgili soruyu yanıtlarken özetle şunları söyledi:

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de ABD ve Rusya’yı eleştirdi: Sözler tutulmadı, gerekeni yaparız

‘ONLAR DA SORUMLU’

“PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim’de bir askerimiz, 10 Ekim’de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG’nin Türkiye’ye roket atma menzili 30 kilometre. Biz sınır ötesi harekâtlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 kilometre uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD’nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

‘ABD GÖSTERMELİK KINIYOR’

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ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye’nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/YPG’nin gündemi de Suriye’yi bölmek. Bu konuda kararlıyız, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

‘SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜM ŞART’

Suriye’de anayasa komisyonunun tekrar canlandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini de ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Altıncı tur görüşmeler Cenevre’de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu. O zaman da söyledik, kalıcı barış için siyasi çözüm şart” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terör saldırılarına ilişkin, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırıları konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkânlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” demişti.

AFGANİSTAN’A 33 TON GIDA

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Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’daki durumu da değerlendiren Çavuşoğlu, “İnsani yardıma ihtiyaçları var. Biz en son 33 tonluk bir gıda yardımı gönderdik. Ülke ekonomik olarak da iyi değil. Ülkenin sisteminin çökmemesi gerekiyor” diye konuştu.

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#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Suriye

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