Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka’ya resmi ziyaret düzenliyor. Başkent Kolombo’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris tarafından karşılandı.

İki bakan daha sonra ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Resmi ziyareti kapsamında Sri Lanka’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere altı yıl sonra tekrar Sri Lanka’dayız” ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesine dair ise, “Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile ikili ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimizi geliştirme yönündeki güçlü irademizi teyit ettik” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE SRİ LANKA ARASINDA TİCARİ ALANDA ANLAŞMA İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya gelerek iki ülke arasında“ Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya engel Olma Anlaşması” imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’nın Kolombo kentine ziyaret gerçekleştirerek Sri Lankalı mevkidaşı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imzalanması törenine geçti. Türkiye ile Sri Lanka arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Türkiye adına Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka adına ise Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris imza koydu.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyaretinin ardından Maldivler’i ziyaret edecek.