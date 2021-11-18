Bakan Çavuşoğlu: Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydumİkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Çavuşoğlu: Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür

#Mevlüt Çavuşoğlu#Moldova#Basın Toplantısı
Bakan Çavuşoğlu: Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür

Moldova’nın Kişinev kentinde resmi temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen basın toplantısında “Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür” dedi.

Haberin Devamı

Moldova’nın Kişinev kentinde resmi temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu “Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Moldova’yla ilişkilerimiz ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanıyor. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 30. Yılını birlikte kutlayacağız ve gelecek yıl ortak bazı etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldık. Moldova’da seçim süreçleri tamamlandı. Moldova’nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Moldova’yla ilişkilerimiz siyaset üstüdür. Yeni hükümetle stratejik ortaklığımızı derinleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugün Nicu’yla ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştireceğimizi ele aldık. Gelecek sene Türkiye-Moldova yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını Moldova’da gerçekleştirmek istiyoruz. Dostum Nicu’yla bakanlıklar arası koordinasyonu arttıracak İstişare Planı’nı imzaladık. Sadece ikili ilişkilerimizi değil, bölgesel ve küresel konuları da istişare edeceğiz.”

TRANSDİNYESTER İTİLAFININ BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ DESTEKLİYORUZ

Gagavuzya’yı Moldova’yla ilişkileri güçlendiren bir köprü olarak niteleyen Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür. Kişinev ve Komrat arasında diyalog ve işbirliğinin muhafaza edilmesi hem Moldova’nın hem de bölgenin refah ve istikrarı için önemlidir. Özellikle işlerlik kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri Moldova gerçekleştirdi ve bunu takdirle karşılıyoruz. Her zaman vurguluyoruz. Moldova’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Transdinyester İtilafının da yine Moldova’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde yine barışçıl yollarla çözülmesi için desteğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı ve her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize yaklaşıyoruz. Firmalarımızın Moldova’da büyük ölçekli projelere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz ve Moldova’da daha fazla yatırım yapılmasını teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızın pasaportsuz kimlikle seyahat edilebilmesiyle birlikte turizm alanındaki ilişkilerimiz de her gün güçleniyor. Hem geçen yıl hem bu yıl görüyoruz ki Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye’dir. Pandemi döneminde iki ülke arasındaki dayanışmayı dostum Nicu’nda söylediği gibi herkes gördü. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da adımı attık. Bugün Nicu’ya ihtiyaç olursa Moldova’ya ilave aşı da göndereceğimizi söyledim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Moldova#Basın Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret