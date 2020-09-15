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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 19:55 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı

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Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına videokonferansla katıldık. Ülkemizin salgın sırasındaki uluslararası çabalara katkılarını paylaştık. Kovid-19 zayıf noktaları gösterdi ama şimdi daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak için fırsatlarımız da var. "

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