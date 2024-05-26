Bakan Brüksel’de market kasasına geçti

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Belçika’ya Türk göçünün 60’ıncı yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler için doğup büyüdüğü ve siyasete atıldığı Brüksel’de bulunan Bakan Göktaş, Türklerin yoğun yaşadığı Schaerbeek’te büyük ilgiyle karşılandı.

BURADA ÇALIŞTIM

Markette tekrar kasaya geçmenin kendisini geçmişe götürdüğünü söyleyen Göktaş, “Vatandaşlarla sohbet ederek, görüşerek, onları dinleyerek bir bakıma siyaseti burada öğrendim. Üniversiteyi bitirene kadar da cumartesi ve pazar burada çalışmaya devam ettim. Burası benim için çok kıymetli, buralara gelmemde önemli bir adım oldu” dedi. Brüksel’deki Türk toplumu ile gönül bağının her zaman sürdüğünü söyleyen Göktaş, “Bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin bir kızı, kardeşi olarak gönlüm sizlerle olacak” diye konuştu.

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TÜRKLER ÖNEMLİ BİR GÜÇ

Göçün 60’ıncı yılına ilişkin düzenlenen bir resepsiyonda da konuşan Göktaş, “60 yıl önce başlayan alın teri ve emekle yazılan göç hikâyesi, Belçika ile olan ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşıdı” dedi. Avrupa’ya gelen Türklerin, Belçika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin kalkınma sürecine önemli katkılarının olduğunun altını çizen Göktaş, “Bu süreçte Belçika Türk toplumu, Belçika’nın asli bir unsuru ve vazgeçilmez bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’NIN İLK TÜRBANLI VEKİLİYDİ

1982’de Belçika’da doğan Mahinur Özdemir’in çocukluğu Brüksel’de Schaerbeek semtinde geçti. Özgür Brüksel Üniversitesi (ULB) Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasete 2005’te Demokrat Hümanist Merkez (CDH) Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak başladı. Adını, Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğu ve Brüksel Parlamentosu’na seçildiği 2009 seçimlerimde duyurdu. 2015’te ise Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. 2020’de Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. 2023’ten bu yana ise bakanlık görevini sürdürüyor. Fransızca, İngilizce ve Flamanca konuşan Göktaş, iki çocuk annesi.