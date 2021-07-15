MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBAE’nin İsrail büyükelçiliği açıldı
GeriDünya BAE’nin İsrail büyükelçiliği açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

BAE’nin İsrail büyükelçiliği açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BAE’nin İsrail büyükelçiliği açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün İsrail’de Tel Aviv Büyükelçiliği’ni açtı.

Açılış kurdelesini İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile BAE Büyükelçisi Muhammed Mahmud el-Haca birlikte kesti. Haca, törende yaptığı konuşmada, “Bu büyükelçilik sadece diplomatlar için bir ikametgâh değil aynı zamanda aramızdaki ilişki kurma, ortaklık ve diyaloğu güçlendirme misyonumuza da temel teşkil edecek” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise BAE bayrağını, Tel Aviv semalarında görmenin geçmişte uzak bir rüya gibi göründüğünü, bugün ise gerçek olduğunu söyledi. Herzog, büyükelçiliğin açılışının sadece BAE-İsrail ilişkilerinde değil Ortadoğu’nun tamamı için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında, tarımı geliştirme ve ticaret konularında da anlaşma yapıldı. İsrail’in BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki büyükelçiliği 29 Haziran’da hizmete girmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi