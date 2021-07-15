BAE’nin İsrail büyükelçiliği açıldı

Açılış kurdelesini İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile BAE Büyükelçisi Muhammed Mahmud el-Haca birlikte kesti. Haca, törende yaptığı konuşmada, “Bu büyükelçilik sadece diplomatlar için bir ikametgâh değil aynı zamanda aramızdaki ilişki kurma, ortaklık ve diyaloğu güçlendirme misyonumuza da temel teşkil edecek” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise BAE bayrağını, Tel Aviv semalarında görmenin geçmişte uzak bir rüya gibi göründüğünü, bugün ise gerçek olduğunu söyledi. Herzog, büyükelçiliğin açılışının sadece BAE-İsrail ilişkilerinde değil Ortadoğu’nun tamamı için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında, tarımı geliştirme ve ticaret konularında da anlaşma yapıldı. İsrail’in BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki büyükelçiliği 29 Haziran’da hizmete girmişti.

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