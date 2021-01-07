BAE ve Katar arasında normalleşme adımları hızlandı

Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.



BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.

Gargaş, krizin hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyleyerek, son yıllarda patlak veren krizin, sahada olumsuz eylemleri değil, sert medya söylemlerini kapsadığını savundu.



Ula Anlaşması'nın, Suudi Arabistan'ın çabası ve Kuveyt ile ABD ara buluculuğunun sonucu olduğunu vurgulayan Gargaş, bu anlaşma kapsamında oluşturulan birkaç komitenin boykot uygulamalarını bir hafta içinde kaldırma ve ülkeler arasındaki meseleleri çözmede ikili süreçler üzerine çalışacağını kaydetti.



Bunun ilk değil ancak en derin kriz olduğuna işaret eden Gargaş, dört ülke ve Katar arasında güven tesis etmek gerektiğini dile getirdi.



Ülkesinin "büyük ya da küçük krizler olmaması için yeni bir sayfa açıp, başka bir aşamaya geçtiğini" kaydeden Gargaş,"Bu kriz sayfasını kapattığımız için mutluyuz ve KİK'in geleceğine umutla bakıyor ve Ula Anlaşmasını uygulamak için çalışıyoruz." dedi.



