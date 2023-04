Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Haberin Devamı

Kahverengi süetten kesenin içinden üç buruşuk defter sayfası, bir sürücü belgesi, bir yüzük, birkaç tane de ufak tefek eşya çıktı.

Laura Carney, kağıtları görür görmez ne olduğunu anladı.

Eşi Steven Seighman'la göz göze gelen Carney, onun da kendisiyle aynı fikirde olduğunu gördü.

44 yaşındaki Carey, "Bitirmem lazımdı. Bana düşen buydu" diye konuştu The Washington Post'a.

Carney'nin "Bitirmem lazımdı" dediği şey babasının yıllar yıllar önce oluşturduğu ölmeden önce yapılacaklar listesiydi.

Seighman, "Laura hep babasını daha iyi anlamak isterdi. Listeyi görür görmez ikimiz de 'Fırsat ayağımıza geldi' dedik" ifadelerini kullandı.

Laura Carney, hazine değerindeki bu listeyi bulduğunda takvimler 2016 yılını gösteriyordu. Babası Michael, 13 yıl evvel henüz 54 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

BABASLI LİSTEYİ LAURA BEBEKKEN YAPMIŞ

Michael Carney, "Ömrümde Yapmak İstediğim Şeyler" başlıklı listeyi kızı Laura'nın doğum yılı olan 1978'de hazırlamıştı.

Listede 60 madde bulunuyordu. Bunlardan "beyzbol ligi şampiyonluk maçını sahada izlemek", "bir komedi kulübünde stand-up gösterisi yapmak" gibi 5'inin yanına "tamamlandı" işaretini koymuş olan Michael Carney bir maddenin yanına da "fiyasko; babama 1000 doları faiziyle geri ödeyeceğim" diye yazmıştı.

Bir başka deyişle Carney'nin tamamlaması gereken 54 madde daha vardı.

Baba kız Carney'lerin 1989'da çekilmiş bir fotoğrafı Baba kız Carney'lerin 1989'da çekilmiş bir fotoğrafı

54 MADDEYİ 6 YILDA TAMAMLADI

Listeyi bulduktan 5 yıl 11 ay sonra 27 Aralık günü nihayet son maddenin yanına da "tamamlandı" yazmayı başaran Carney, "Özümle temasa geçebilmek için bunu yapmaya ihtiyacım vardı. Yasımı ve travmamı atlatamamıştım ve hâlâ acı çektiğime dair hiçbir fikrim yoktu" ifadelerini kullandı.

Michael Carney'nin listesindeki maddelerin bazıları, "bir nehrin bir kıyısından öbürüne yüzmek" ya da "bir karpuz yetiştirmek" gibi oldukça basit şeylerken bazıları da "Papa'yla mektuplaşmak" ya da "bir parti kongresine davet edilmek" gibi daha zor görevlerdi.

Bunun yanı sıra New Orleans, San Diego, Las Vegas, Chicago, Paris, Londra, Viyana gibi birçok şehre yapılacak seyahatler de listedeki maddeler arasındaydı.

Haberin Devamı

Liste ilk bakışta oldukça zorlayıcı görünüyordu. Hatta "ABD Başkanı'yla sohbet etmek" gibi bazı maddelerin hayata geçirilmesi neredeyse imkânsızdı. Ama Carney de kolay kolay yılacak bir insan değildi.

ARADAN GEÇEN ZAMANA RAĞMEN YAŞADIĞI TRAVMAYI ATLATAMAMIŞTI

Michael Carney, direksiyon başında telefonla konuşan dikkatsiz bir sürücünün kırmızıda geçmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybettiğinde, kızı 25 yaşındaydı. O zamanlar Carney, New York'ta yaşıyor ve yazar olmak istiyordu.

Babasının ölümünden sonra bir süre kazadan hiç kimseye bahsetmediğini ifade eden Carney, "Birkaç yıl sonra güvenli sürüşle ilgili bilgilendirme çalışmalarına katılmaya başladım. Konuyla ilgili makaleler yazıyor, bağış topluyor, konuşmalar yapıyor röportajlar veriyordum. Çok kişinin canına mal olan bu sorunu çözmeye çalışan bir gruba katılmıştım" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu faaliyetler sayesinde bir amaç edinmiş olsa da babasının ölümünün yarattığı travmadan kurtulamadığını da sözlerine ekleyen Carney için, babasının yapılacaklar listesi, kalbindeki acıyı iyileştirmek ve babasıyla yeniden bağ kurmak için iyi bir fırsattı.

Carney, "Babamı yaşatmanın bir yolunu bulmuş oldum. Bence bu listeyi tamamlamak benim kaderimde vardı. Ama listeyi bulmasam buna bile cesaret edebilir miydim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ PLANLARI ALTÜST ETTİ

Carney en başta kendine listeyi tamamlamak için 4 yıl mühlet vermişti. Son görevin 2020 yılında tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat planlarını hayata geçiremeyen Carney, takvimi 2022'nin sonuna uzattı.

Haberin Devamı

Listedeki maddeleri gerçekleştirmeye karar verdiğinde Carney'nin ilk işi bir plan yapmak oldu. "Super Bowl maçına gitmek" ve "Avrupa seyahati yapmak" gibi masraflı maddeleri en sona bırakan Carney'i en çok korkutan şey ise "ultra lüks bir otomobilin direksiyonuna geçmek"ti.

ABD BAŞKANI'YLA SOHBET BİLE ETTİ

Diğer yandan bazı maddeler de kendiliğinden çözüme ulaştı. Örneğin Carney zaten bir maraton koşmayı planlamış hatta bunun için kayıt bile yaptırmıştı. Babasının listesindeki "aralıksız 10 mil (16 kilometre) koşmak" maddesini bu sayede kolayca tamamladı.

Carney'nin ilk etapta hayata geçirdiği görevlerden biri de "ABD Başkanı'yla sohbet etmek" maddesiydi. Michael Carney'nin bu listeyi hazırladığı sırada Beyaz Saray'da Jimmy Carter oturuyordu. Haberlerde Carter'ın Georgia eyaletinde bir kilisede konuşma yapacağını duyan Carney, hemen bir uçak bileti aldı ve eski Başkan'la tanışıp sohbet etme fırsatını buldu.

Haberin Devamı

"EŞİMLE BABAM ARASINDA DA BİR İLİŞKİ KURULDU"

Carney, iki haftalık Avrupa seyahati gibi bazı görevleri tek başına yerine getirdiğini de belirterek, "Ama hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Çünkü babamın yanımda olduğunu biliyorum. Onunla olan ilişkimin halen devam ettiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte bazı nazik yabancıların kendisine yardımcı olduğunu, yanı sıra erkek kardeşi, annesi ve eşinin en büyük eşlikçileri olduğunu söyleyen Carney, "Maddeleri hayata geçirmeye başladıktan bir iki yıl sonra eşim 'Benim tanıdığım gerçek Laura yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor' dedi. Bütün o yas, travma ve korku örtülerini üzerimden atıyordum" dedi.

Carney, eşi Steven'ın babasıyla sadece bir kez görüşmüş olduğunu da vurgulayarak, "Kazadan beş gün önce tanışmışlardı. Bu listedeki maddeleri hayata geçirmek eşimle babam arasında da bir ilişki kurulmasını sağladı" dedi.

Seighman ise 2016 yılında evlendiği eşinin listedeki maddeleri bir bir gerçekleştirmesinin "bir kelebeğin kozasından çıkmasına benzediğini" ifade etti.

"BABAMA NE KADAR BENZEDİĞİMİ GÖRDÜM"

Carney liste sayesinde babasını hiç tanımadığı ve mümkün olabileceğini düşünmediği bir şekilde tanıma imkânını bulduğunu belirterek, "Bunlar onun amaçları ve hayalleriydi. Böylece babamı çok daha iyi anladım. Bu sayede kendimi de daha iyi tanıdım. Listeyi bulana kadar hep anneme benzediğimi düşünürdüm. Maddeleri birer birer hayata geçirirken babama ne kadar çok benzediğimi gördüm ve çok şaşırdım" diye konuştu.

Michael Carney de tıpkı kızı gibi yazılar yazıyordu. Hatta 70'li yıllarda kendi kitabını bile yayımlatmıştı. Satış sektöründe çalışıyor, boş zamanlarında da şarkı söylüyor, yazılar yazıyor, çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyordu.

Carney şöyle devam etti:

"Babam hayalleri olan bir adamdı. Hayatı yaşamayı, keyif almayı çok iyi bilirdi. Her zaman 'Hayata tat katan küçük anlardır' derdi."

Carney stüdyoya girip bir albüm kaydetti

SON MADDE BİR ALBÜM DOLDURMAKTI

Babasının ölmeden önce yapılacaklar listesini tamamlamanın hayatındaki en tatmin edici tecrübe olduğunu da sözlerine ekleyen Carney, bu süreçte yaşadıklarını ABD'de önümüzdeki günlerde raflarla buluşacak olan "My Father's List" (Babamın Listesi) kitabında topladı.

Kendi ölmeden önce yapılacaklar listesini hazırladığını da ifade eden Carney, "Herkese yapmak istedikleri şeyleri kâğıda geçirmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede daha isteyerek yaşamaya başlayabilirsiniz. İsteyerek yaşadığınızda da hayatınızın bir amacı olduğunu hissedersiniz" dedi.

Kendi listesini tamamlamadan ölmekten korkmadığını da vurgulayan Carney, "Benim ömrüm yetmezse belki benim yerime listeyi tamamlayacak birileri çıkar. Bu ihtimali düşünmek çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Carney'nin 27 Aralık 2022'de hayata geçirdiği son madde "beş şarkılık bir albüm kaydetmek"ti. Stüdyoya girip babasının en sevdiği şarkılardan oluşan bir albüm dolduran Carney, "Babama dair hatırladığım en güzel anılar hep bize yatmadan önce şarkı söylediği dakikalar. Bu albümü kaydederken kendimi yeniden babamla şarkı söylüyor gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

The Washington Post'un "She found late father’s bucket list, then spent 6 years completing it" başlıklı haberinden derlenmiştir.