'Babaların babası' Denaro hayatını kaybetti!

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İtalya’da 30 yıl kaçışın ardından yakalanarak tutuklanan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Tutuklandığı sırada kanser olduğu bilinen 'Son Godfather' ve 'Babaların babası' olarak bilinen mafya lideri Denaro’nun, geçen ay durumunun kötüleşmesi üzerine tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.



Burada tedavi görmek istemediğini doktorlara ileten Denaro’nun, komaya girdiği ve sağlık görevlilerinin mafya liderini beslemeyi bıraktığı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi için ameliyat olan mafya liderinin durumunun kötüleşerek hayatını kaybettiği bildirildi.



L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vicdan azabı ve pişmanlık olmadan yaşanan bir yaşamın son sözü, yakın tarihte silemeyeceğimiz acı dolu bir bölüm” ifadelerini kullanarak Denaro’nun ölümünü doğruladı.



İtalyan medyasına sızdırılan tıbbi kayıtlarda Denaro’nun ayrıca, sahte isimle 2020 ve 2022 yıllarında kolon kanseri ameliyatı geçirdiği öğrenildi.Sicilyalı mafya lideri Matteo Messina Denaro, 1992 yılında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesini planlamak ve Roma, Floransa ve Milano’da 10 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması ile işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 30 yıllık kaçışın ardından Ocak ayında tedavi amacıyla bulunduğu Sicilya bölgesinin başkenti Palermo’daki bir klinikte yakalanmıştı.