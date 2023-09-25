'Babaların babası' Denaro hayatını kaybetti!

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İtalya’da 30 yıl kaçışın ardından yakalanarak tutuklanan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Tutuklandığı sırada kanser olduğu bilinen 'Son Godfather' ve 'Babaların babası' olarak bilinen mafya lideri Denaro’nun, geçen ay durumunun kötüleşmesi üzerine tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Burada tedavi görmek istemediğini doktorlara ileten Denaro’nun, komaya girdiği ve sağlık görevlilerinin mafya liderini beslemeyi bıraktığı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi için ameliyat olan mafya liderinin durumunun kötüleşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vicdan azabı ve pişmanlık olmadan yaşanan bir yaşamın son sözü, yakın tarihte silemeyeceğimiz acı dolu bir bölüm” ifadelerini kullanarak Denaro’nun ölümünü doğruladı.