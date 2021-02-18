‘Azim’ robotu Mars’a iniyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yedi ay önce yola çıkan Perseverance (Azim) isimli uzay robotunu bu akşam kızıl gezegen diye anılan Mars’ın yüzeyine indirmeye hazırlanıyor.

KRATERE İNECEK

- 470 milyon km’lik yolculuğun sonuna yaklaşan robotun TSİ 23.48’de Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor. Eğer her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten yedi dakika sonra Dünya’ya ulaşacağı hesaplanıyor.

- Dünya ile Mars gezegeni arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir mesajın ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya’daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak. Kontrol Perseverance’taki otonom sistemlerde olacak.

- 2 yıllık misyonun ana hedefi yaklaşık 3 milyar yıl önce var olduğu tahmin edilen yaşama dair mikrobiyolojik delilleri bulmak ve toplamak olacak.

LABORATUVARI DA VAR

- Cip büyüklüğünde olan Perseverance uzay aracının şimdiye kadar uzaya yollanmış en gelişmiş astrobiyolojik laboratuvara sahip olduğu belirtiliyor.

- Uzay robotunun dünyaya yollanmak üzere kaya örnekleri toplaması da bekleniyor. Robotun aldığı örneklerin 2026 yılında Mars’a yollanacak başka bir uzay aracıyla toplanması ve dünyaya getirilmesi öngörülüyor. 19 kamerası ve iki mikrofonu bulunan uzay aracının taşıdığı Ingenuity isimli helikopterle de havadan veri toplaması planlanıyor.

- Mars’a insanlı keşif uçuşlarına hazırlık gibi bir görevi de bulunan uzay robotunda gezegenin atmosferindeki karbondioksidi saf oksijene çevirecek bir cihaz da yer alıyor.

LASTİKLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

- Perseverance’ın üretiminde, 2012 yılında Mars’a indirilen Curiosity isimli uzay robotunda tecrübe edilen aksaklıklar da dikkate alındı. Yeni robotun Mars’ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi.

- 2000’li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile Curiosity, Mars’ın bir zamanlar daha sıcak ve nemli bir gezegen olduğunu ortaya koydu. Robot, bu çerçevede olası mikrobiyolojik yaşam kalıntılarının izlerini araştıracak.