Azil yargılamasında 2. gün: Baş sorumlu Trump

Önceki gün Senatörler, görevde olmayan bir başkan için azil süreci işletilmesinin anayasaya uygun olup olmadığını tartıştılar. 4 saatlik oturumun ardından yapılan oylamada, 44’e karşı 56 oyla Trump’ın yargılanmasının anayasaya uygun olduğuna karar verildi. Cumhuriyetçi 6 isim de eski Başkan Donald Trump aleyhine oy kullandı.

6 Ocak’ta destekçilerini, Demokrat Partili Joe Biden’ın başkanlığını tescil etmek üzere toplanan Kongre’ye karşı isyana teşvik etmekle suçlanan Trump’ın avukatı Bruce Castor Jr., önceki günkü oturumda, yargılamanın tek amacının “Trump’ın gelecekte siyasi rakip olarak ortaya çıkmasının önüne geçmek” olduğunu savundu.

Dün devam eden yargılama sırasında Trump, “Kongre baskınının baş sorumlusu olmakla” suçlandı. İddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Senato Genel Kurulu’nda, daha önce yayınlanmamış görüntüleri izleterek, “Kongrenin basılmasına giden yolda Trump baş sorumludur” yorumunu yaptı.

O GÖRÜŞME İNCELENİYOR

Bu arada 3 Kasım seçimlerinin tartışmalı eyaletlerinden Georgia’da, Trump’ın seçimler hakkında eyalet sekreteri ile yaptığı görüşmeye dair soruşturma başlatıldı. Daha önce Washington Post gazetesi tarafından yayınlanan yaklaşık 1 saatlik görüşme kaydında Trump’ın, Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e “Tek istediğim 11 bin 780 oy” demesi büyük yankı uyandırmıştı.