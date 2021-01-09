ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskınının sorumlusu olarak görülen Başkan Donald Trump’a yönelik azil çağrıları artıyor. Görev süresinin sona ermesine iki haftadan daha az bir süre kalan Trump’ın görevde daha fazla kalmasının tehlikeli olduğu görüşü ABD kamuoyunda baskın halde. ABD Kongresi’nde Demokrat Partili birçok isim, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Anayasa’nın 25’inci maddesini kullanarak, olanlardan sorumlu tuttukları Trump’ı bir an önce görevden alma çağrısında bulundu.

Bu çağrıda bulunan en önemli isimler ise Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oldu. ABD Anayasası’nın 25’inci maddesine göre, Başkan Yardımcısı ve kabine üyelerinin çoğunun, Başkan’ın görevini yerine getiremediği bildiriminde bulunması halinde, Başkan Yardımcısı görevi devralıyor. Sürece Başkan’ın itirazı halinde ise Temsilciler Meclisi ve Senato’da üçte iki çoğunluğun onayı aranıyor.

SORUŞTURMA MÜMKÜN

ABD basınının aktardığı habere göre, Mike Pence, Pelosi ve Schumer’in Başkan’ın görevden alınması yönündeki görüşlerini dinlemekten kaçındı. Pence’in inisiyatif alarak herhangi bir adım atmaması durumunda teknik olarak Trump’a bir azil soruşturması açılması mümkün. Ancak Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredeceği göz önüne alındığında, azil sürecinin 12 gün gibi kısa bir sürede işletilmesi gerçekçi görünmüyor.

ABD Anayasasına göre, “vatana ihanet, rüşvet ve diğer büyük suç ile kusurlu davranışları sergileyen” başkan ya da federal hükümetin sivil memurları yargılanabiliyor. Bu süreç için ilk adımda Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’ne başvuru yapılıyor, başvuru komitede kabul edilirse Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunuluyor. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda, Senato’ya gidiyor ve yargı süreci başlıyor.