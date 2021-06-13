Azez hayata döndü

Azez’e dönenlerin çoğunu ise savaştan sonra Türkiye’ye sığınan Suriyeliler oluşturuyor. Hayatın normale döndüğü, iş yerlerinin açık olduğu, çarşı-pazarın hareketlendiği, ticaretin arttığı Azez’de Türkiye’nin katkılarıyla 30 bin öğrenci de eğitim hayatına geri döndü.

İLK UÇURTMALARI TÜRKİYE’DEN

Yunus Emre Enstitüsü terörden temizlenen Suriye’nin Azez kentinde “Gençlik ve Uçurtma Festivali” düzenledi. İki gün süren festivale katılan 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerle eğlenip, Türkiye, Filistin ve “Suriye devrim bayrağı” motifli uçurtmalar uçurdu. Suriyeli çocuklar, tiyatro gösterileri, konser ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi. Çocuklardan bazıları, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı.

ERDOĞAN’A 500 MEKTUP

Azez’de 8-12 yaş arası 500 Suriyeli çocuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı. Yunus Emre Enstitüsü’nün Azez’deki merkezine ulaştırılan mektuplar tek tek okunurken, aradan seçilen 10 mektup ise merkezde sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek mektuplarda Azezli çocukların, “Türkiye’ye sevgilerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini” yazdıkları öğrenildi.

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