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Dünya
Fevzi KIZILKOYUN / SURİYE
Haber Giriş: 13.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azez hayata döndü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Azez hayata döndü

Türkiye'nin terörden temizlediği Suriye’deki güvenli bölgelere tersine göç başladı. Savaşın ilk yıllarında nüfusu 15 bine kadar düşen Azez’in nüfusu, Türkiye’nin sağladığı güven ortamının ardından 250 bini buldu.

Azez’e dönenlerin çoğunu ise savaştan sonra Türkiye’ye sığınan Suriyeliler oluşturuyor. Hayatın normale döndüğü, iş yerlerinin açık olduğu, çarşı-pazarın hareketlendiği, ticaretin arttığı Azez’de Türkiye’nin katkılarıyla 30 bin öğrenci de eğitim hayatına geri döndü.

Azez hayata döndü

İLK UÇURTMALARI TÜRKİYE’DEN

Yunus Emre Enstitüsü terörden temizlenen Suriye’nin Azez kentinde “Gençlik ve Uçurtma Festivali” düzenledi. İki gün süren festivale katılan 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerle eğlenip, Türkiye, Filistin ve “Suriye devrim bayrağı” motifli uçurtmalar uçurdu. Suriyeli çocuklar, tiyatro gösterileri, konser ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi. Çocuklardan bazıları, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı.

Azez hayata döndü

ERDOĞAN’A 500 MEKTUP

Azez’de 8-12 yaş arası 500 Suriyeli çocuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı. Yunus Emre Enstitüsü’nün Azez’deki merkezine ulaştırılan mektuplar tek tek okunurken, aradan seçilen 10 mektup ise merkezde sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek mektuplarda Azezli çocukların, “Türkiye’ye sevgilerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini” yazdıkları öğrenildi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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