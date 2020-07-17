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Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Azeri Dışişleri Bakanı görevden alındı

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Azeri Dışişleri Bakanı görevden alındı
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Ermenistan ile sınır çatışmalarının yaşandığı bir dönemde Azerbaycan’da yıllardır Dışişleri Bakanı olan Elmar Memmedyarov sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Memmedyarov’un yerine Eğitim Bakanı olan Ceyhun Bayramov atandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki gün evden çalışan Memmedyarov’u eleştirerek, “12 Temmuz saldırısından sonra ben işyerindeydim, Başbakan işyerindeydi, ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Dışişleri Bakanlığı neyle meşguldü” diyerek tepki göstermişti. Memmedyarov kabine toplantısına katılmadığı için tepki çekmişti.

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