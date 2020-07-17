Azeri Dışişleri Bakanı görevden alındı

Memmedyarov’un yerine Eğitim Bakanı olan Ceyhun Bayramov atandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceki gün evden çalışan Memmedyarov’u eleştirerek, “12 Temmuz saldırısından sonra ben işyerindeydim, Başbakan işyerindeydi, ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Dışişleri Bakanlığı neyle meşguldü” diyerek tepki göstermişti. Memmedyarov kabine toplantısına katılmadığı için tepki çekmişti.