Azerbaycanâ€™Ä±n ilk kadÄ±n ÅŸehit askeri Bakhishova topraÄŸa verildi

Ermenistan ordusunun tahriki ile baÅŸlayan savaÅŸ 34. gÃ¼nÃ¼ne girdi.

Azerbaycan ordusu stratejik merkeze 5 kilometreye kadar yaklaÅŸtÄ±. Ermenistan'a karÅŸÄ± cephe hattÄ±nda destan yazan Azerbaycan ordusunda gÃ¶revli kadÄ±n askerÂAreste Bakhishova, yaralÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hain saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

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"Ã‡OCUKLARIM SANA EMANET" SON SÃ–ZLERÄ° OLDU

Bakhishova'un savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nden itibaren ÅŸehit dÃ¼ÅŸen ilk kadÄ±n asker olduÄŸu belirtildi.Â Ä°ki Ã§ocuk annesi Bakhishova'dan geriye son sÃ¶zleri kaldÄ±.Â

Bakhishova'nÄ±n annesi, ÅŸehit kÄ±zÄ±nÄ±nÂ son sÃ¶zlerini gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla ifade ederek,Â â€œKÄ±zÄ±m bana, bana bir ÅŸey olursa Ã§ocuklarÄ±m sana emanet dedi" diye konuÅŸtu.Azerbaycan'Ä±n ilk kadÄ±n ÅŸehidi Areste Bakhishova'nÄ±n dÃ¼nÂ topraÄŸa verildiÄŸi kaydedildi.